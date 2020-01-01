Kassandra (KACY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kassandra (KACY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kassandra (KACY) Informacije Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land Službena web stranica: https://kassandra.finance/ Kupi KACY odmah!

Kassandra (KACY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kassandra (KACY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.05K $ 11.05K $ 11.05K Ukupna količina: $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M Količina u optjecaju: $ 5.91M $ 5.91M $ 5.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.95K $ 17.95K $ 17.95K Povijesni maksimum: $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0018694 $ 0.0018694 $ 0.0018694 Saznajte više o cijeni Kassandra (KACY)

Kassandra (KACY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kassandra (KACY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KACY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KACY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KACY tokena, istražite KACY cijenu tokena uživo!

