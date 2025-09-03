Kassandra (KACY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00176593 $ 0.00176593 $ 0.00176593 24-satna najniža cijena $ 0.0018694 $ 0.0018694 $ 0.0018694 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00176593$ 0.00176593 $ 0.00176593 24-satna najviša cijena $ 0.0018694$ 0.0018694 $ 0.0018694 Najviša cijena ikada $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +4.03% Promjena cijene (7D) +1.51% Promjena cijene (7D) +1.51%

Kassandra (KACY) cijena u stvarnom vremenu je $0.0018694. Tijekom protekla 24 sata, KACYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00176593 i najviše cijene $ 0.0018694, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KACY je $ 2.98, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KACY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +4.03% u posljednjih 24 sata i +1.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kassandra (KACY)

Tržišna kapitalizacija $ 11.05K$ 11.05K $ 11.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.95K$ 17.95K $ 17.95K Količina u optjecaju 5.91M 5.91M 5.91M Ukupna količina 9,600,000.0 9,600,000.0 9,600,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kassandra je $ 11.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KACY je 5.91M, s ukupnom količinom od 9600000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.95K.