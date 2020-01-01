Kaspa DAO (KDAO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kaspa DAO (KDAO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kaspa DAO (KDAO) Informacije Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc.

Token Projects: Memecoins and other creative tokens.

Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress. Službena web stranica: https://kaspadao.org/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1_YD1qVKYI1Q36YdjbtjphTv6qPDo4d-M/view?usp=sharing Kupi KDAO odmah!

Kaspa DAO (KDAO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kaspa DAO (KDAO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 175.95K $ 175.95K $ 175.95K Ukupna količina: $ 150.00B $ 150.00B $ 150.00B Količina u optjecaju: $ 150.00B $ 150.00B $ 150.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 175.95K $ 175.95K $ 175.95K Povijesni maksimum: $ 0.00001968 $ 0.00001968 $ 0.00001968 Povijesni minimum: $ 0.00000101 $ 0.00000101 $ 0.00000101 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Kaspa DAO (KDAO)

Kaspa DAO (KDAO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kaspa DAO (KDAO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KDAO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KDAO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KDAO tokena, istražite KDAO cijenu tokena uživo!

