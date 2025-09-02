Kaspa DAO (KDAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0,63% Promjena cijene (1D) +10,96% Promjena cijene (7D) -35,91%

Kaspa DAO (KDAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KDAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KDAO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KDAO se promijenio za -0,63% u posljednjih sat vremena, +10,96% u posljednjih 24 sata i -35,91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kaspa DAO (KDAO)

Tržišna kapitalizacija $ 170,14K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 170,14K Količina u optjecaju 150,00B Ukupna količina 150 000 000 000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kaspa DAO je $ 170,14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KDAO je 150,00B, s ukupnom količinom od 150000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 170,14K.