Karum Cijena danas

Trenutačna cijena Karum (KARUM) danas je $ 0.076312, s promjenom od 3.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KARUM u USD je $ 0.076312 po KARUM.

Karum trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,122,158, s količinom u optjecaju od 14.70M KARUM. Tijekom posljednja 24 sata, KARUM trgovao je između $ 0.071708 (niska) i $ 0.080902 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.475405, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02672377.

U kratkoročnim performansama, KARUM se kretao -0.40% u posljednjem satu i +8.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Karum (KARUM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Količina u optjecaju 14.70M 14.70M 14.70M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Karum je $ 1.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KARUM je 14.70M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.60M.