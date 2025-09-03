Karmaverse (KNOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00178775 24-satna najviša cijena $ 0.00179296 Najviša cijena ikada $ 0.762414 Najniža cijena $ 0.00132559 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +0.05% Promjena cijene (7D) +13.45%

Karmaverse (KNOT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00178997. Tijekom protekla 24 sata, KNOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00178775 i najviše cijene $ 0.00179296, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNOT je $ 0.762414, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00132559.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNOT se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i +13.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Karmaverse (KNOT)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 375.47K Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 210,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Karmaverse je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNOT je 0.00, s ukupnom količinom od 210000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 375.47K.