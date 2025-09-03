Više o KNOT

KNOT Informacije o cijeni

KNOT Bijela knjiga

KNOT Službena web stranica

KNOT Tokenomija

KNOT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Karmaverse Logotip

Karmaverse Cijena (KNOT)

Neuvršten

1 KNOT u USD cijena uživo:

$0.00178793
$0.00178793$0.00178793
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Karmaverse (KNOT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:27:33 (UTC+8)

Karmaverse (KNOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00178775
$ 0.00178775$ 0.00178775
24-satna najniža cijena
$ 0.00179296
$ 0.00179296$ 0.00179296
24-satna najviša cijena

$ 0.00178775
$ 0.00178775$ 0.00178775

$ 0.00179296
$ 0.00179296$ 0.00179296

$ 0.762414
$ 0.762414$ 0.762414

$ 0.00132559
$ 0.00132559$ 0.00132559

+0.11%

+0.05%

+13.45%

+13.45%

Karmaverse (KNOT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00178997. Tijekom protekla 24 sata, KNOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00178775 i najviše cijene $ 0.00179296, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNOT je $ 0.762414, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00132559.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNOT se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i +13.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Karmaverse (KNOT)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 375.47K
$ 375.47K$ 375.47K

0.00
0.00 0.00

210,000,000.0
210,000,000.0 210,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Karmaverse je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNOT je 0.00, s ukupnom količinom od 210000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 375.47K.

Karmaverse (KNOT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Karmaverse u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Karmaverse u USD iznosila je $ +0.0002457240.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Karmaverse u USD iznosila je $ +0.0005173437.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Karmaverse u USD iznosila je $ -0.000320934628414108.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.05%
30 dana$ +0.0002457240+13.73%
60 dana$ +0.0005173437+28.90%
90 dana$ -0.000320934628414108-15.20%

Što je Karmaverse (KNOT)

Karmaverse, a AAA GameFi metaverse, aims to organically combine the Play-for-Fun and Play-to-Earn elements inside its ecosystem, to build a sustainable system in which the users can play while earning. Karmaverse is a gamefi multiverse with various metaverses, such as Old West, Cyberpunk, Fantasy World, Zombie World, etc. Developed by the team that brought you two of the top 10 SLG titles in mobile gaming history. Karmaverse launches its first large scale blockchain SLG game, Karmaverse Zombie, combining play-to-earn and play-for-fun features.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Karmaverse Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Karmaverse (KNOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Karmaverse (KNOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Karmaverse.

Provjerite Karmaverse predviđanje cijene sada!

KNOT u lokalnim valutama

Karmaverse (KNOT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Karmaverse (KNOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KNOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Karmaverse (KNOT)

Koliko Karmaverse (KNOT) vrijedi danas?
Cijena KNOT uživo u USD je 0.00178997 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KNOT u USD?
Trenutačna cijena KNOT u USD je $ 0.00178997. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Karmaverse?
Tržišna kapitalizacija za KNOT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KNOT?
Količina u optjecaju za KNOT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KNOT?
KNOT je postigao ATH cijenu od 0.762414 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KNOT?
KNOT je vidio ATL cijenu od 0.00132559 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KNOT?
24-satni obujam trgovanja za KNOT je -- USD.
Hoće li KNOT još narasti ove godine?
KNOT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KNOT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:27:33 (UTC+8)

Karmaverse (KNOT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.