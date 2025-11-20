KAREN ONCHAIN Cijena danas

Trenutačna cijena KAREN ONCHAIN (KAREN) danas je --, s promjenom od 3.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KAREN u USD je -- po KAREN.

KAREN ONCHAIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 33,538, s količinom u optjecaju od 93.96B KAREN. Tijekom posljednja 24 sata, KAREN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00000128, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KAREN se kretao -0.40% u posljednjem satu i -18.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu KAREN ONCHAIN (KAREN)

Tržišna kapitalizacija $ 33.54K$ 33.54K $ 33.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.69K$ 35.69K $ 35.69K Količina u optjecaju 93.96B 93.96B 93.96B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

