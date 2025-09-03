Karen (KAREN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00353567$ 0.00353567 $ 0.00353567 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +4.37% Promjena cijene (7D) +2.28% Promjena cijene (7D) +2.28%

Karen (KAREN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KARENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAREN je $ 0.00353567, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAREN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +4.37% u posljednjih 24 sata i +2.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Karen (KAREN)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.50K$ 10.50K $ 10.50K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Karen je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAREN je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.50K.