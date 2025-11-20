KardiaChain Cijena danas

Trenutačna cijena KardiaChain (KAI) danas je --, s promjenom od 2.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KAI u USD je -- po KAI.

KardiaChain trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,606,243, s količinom u optjecaju od 4.78B KAI. Tijekom posljednja 24 sata, KAI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.160205, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KAI se kretao +0.28% u posljednjem satu i -0.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu KardiaChain (KAI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Količina u optjecaju 4.78B 4.78B 4.78B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

