Karbo (KRB) Informacije Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology. Službena web stranica: https://karbo.io/

Karbo (KRB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Karbo (KRB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 327.65K $ 327.65K $ 327.65K Ukupna količina: $ 10.11M $ 10.11M $ 10.11M Količina u optjecaju: $ 10.11M $ 10.11M $ 10.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 327.65K $ 327.65K $ 327.65K Povijesni maksimum: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 Povijesni minimum: $ 0.00661346 $ 0.00661346 $ 0.00661346 Trenutna cijena: $ 0.03240133 $ 0.03240133 $ 0.03240133 Saznajte više o cijeni Karbo (KRB)

Karbo (KRB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Karbo (KRB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KRB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KRB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KRB tokena, istražite KRB cijenu tokena uživo!

