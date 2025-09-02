Karbo (KRB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03319393 24-satna najniža cijena $ 0.03321503 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.46 Najniža cijena $ 0.00661346 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) +22.51%

Karbo (KRB) cijena u stvarnom vremenu je $0.03320495. Tijekom protekla 24 sata, KRBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03319393 i najviše cijene $ 0.03321503, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KRB je $ 1.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00661346.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KRB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +22.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Karbo (KRB)

Tržišna kapitalizacija $ 335.73K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 335.74K Količina u optjecaju 10.11M Ukupna količina 10,111,008.08237849

Trenutačna tržišna kapitalizacija Karbo je $ 335.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KRB je 10.11M, s ukupnom količinom od 10111008.08237849. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 335.74K.