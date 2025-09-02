Više o KRB

Karbo Logotip

Karbo Cijena (KRB)

Neuvršten

1 KRB u USD cijena uživo:

$0.03320495
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Karbo (KRB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:05:30 (UTC+8)

Karbo (KRB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03319393
24-satna najniža cijena
$ 0.03321503
24-satna najviša cijena

$ 0.03319393
$ 0.03321503
$ 1.46
$ 0.00661346
--

-0.00%

+22.51%

+22.51%

Karbo (KRB) cijena u stvarnom vremenu je $0.03320495. Tijekom protekla 24 sata, KRBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03319393 i najviše cijene $ 0.03321503, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KRB je $ 1.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00661346.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KRB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +22.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Karbo (KRB)

$ 335.73K
$ 335.73K$ 335.73K

--
$ 335.74K
$ 335.74K$ 335.74K

10.11M
10,111,008.08237849
Trenutačna tržišna kapitalizacija Karbo je $ 335.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KRB je 10.11M, s ukupnom količinom od 10111008.08237849. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 335.74K.

Karbo (KRB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Karbo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Karbo u USD iznosila je $ -0.0026519731.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Karbo u USD iznosila je $ -0.0059624534.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Karbo u USD iznosila je $ -0.00988367490422824.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.00%
30 dana$ -0.0026519731-7.98%
60 dana$ -0.0059624534-17.95%
90 dana$ -0.00988367490422824-22.93%

Što je Karbo (KRB)

Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Karbo (KRB)

Službena web-stranica

Karbo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Karbo (KRB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Karbo (KRB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Karbo.

Provjerite Karbo predviđanje cijene sada!

KRB u lokalnim valutama

Karbo (KRB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Karbo (KRB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KRB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Karbo (KRB)

Koliko Karbo (KRB) vrijedi danas?
Cijena KRB uživo u USD je 0.03320495 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KRB u USD?
Trenutačna cijena KRB u USD je $ 0.03320495. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Karbo?
Tržišna kapitalizacija za KRB je $ 335.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KRB?
Količina u optjecaju za KRB je 10.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KRB?
KRB je postigao ATH cijenu od 1.46 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KRB?
KRB je vidio ATL cijenu od 0.00661346 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KRB?
24-satni obujam trgovanja za KRB je -- USD.
Hoće li KRB još narasti ove godine?
KRB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KRB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:05:30 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.