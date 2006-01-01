KAPSEL (KAPSEL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KAPSEL (KAPSEL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KAPSEL (KAPSEL) Informacije KAPSEL is more than just a cryptocurrency—it’s a movement dedicated to empowering individuals through education, transparency, and impact. Our mission is to educate people about the crypto space, help them avoid scams, and provide opportunities to win and grow within the community. A percentage is allocated to initiatives that support education and charity, creating tangible benefits beyond the blockchain. This week alone, we funded the construction of a clean water well in Africa as part of our Clean Water project, providing life-saving resources to those in need. KAPSEL combines innovation and purpose, proving that crypto can be a force for good. Službena web stranica: https://kapselcrypto.com/ Bijela knjiga: https://kapselcrypto.com/roadmap/whitepaper Kupi KAPSEL odmah!

KAPSEL (KAPSEL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KAPSEL (KAPSEL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.18K $ 5.18K $ 5.18K Ukupna količina: $ 967.63M $ 967.63M $ 967.63M Količina u optjecaju: $ 967.63M $ 967.63M $ 967.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.18K $ 5.18K $ 5.18K Povijesni maksimum: $ 0.00569008 $ 0.00569008 $ 0.00569008 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni KAPSEL (KAPSEL)

KAPSEL (KAPSEL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KAPSEL (KAPSEL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KAPSEL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KAPSEL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KAPSEL tokena, istražite KAPSEL cijenu tokena uživo!

KAPSEL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KAPSEL? Naša KAPSEL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KAPSEL predviđanje cijene tokena odmah!

