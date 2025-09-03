Više o KAPSEL

KAPSEL Cijena (KAPSEL)

Neuvršten

1 KAPSEL u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena KAPSEL (KAPSEL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:03:50 (UTC+8)

KAPSEL (KAPSEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00569008
$ 0.00569008$ 0.00569008

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

KAPSEL (KAPSEL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KAPSELtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAPSEL je $ 0.00569008, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAPSEL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KAPSEL (KAPSEL)

$ 5.18K
$ 5.18K$ 5.18K

--
----

$ 5.18K
$ 5.18K$ 5.18K

967.74M
967.74M 967.74M

967,743,076.7632759
967,743,076.7632759 967,743,076.7632759

Trenutačna tržišna kapitalizacija KAPSEL je $ 5.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAPSEL je 967.74M, s ukupnom količinom od 967743076.7632759. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.18K.

KAPSEL (KAPSEL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KAPSEL u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KAPSEL u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KAPSEL u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KAPSEL u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+17.65%
60 dana$ 0+3.39%
90 dana$ 0--

Što je KAPSEL (KAPSEL)

KAPSEL is more than just a cryptocurrency—it’s a movement dedicated to empowering individuals through education, transparency, and impact. Our mission is to educate people about the crypto space, help them avoid scams, and provide opportunities to win and grow within the community. A percentage is allocated to initiatives that support education and charity, creating tangible benefits beyond the blockchain. This week alone, we funded the construction of a clean water well in Africa as part of our Clean Water project, providing life-saving resources to those in need. KAPSEL combines innovation and purpose, proving that crypto can be a force for good.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

KAPSEL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KAPSEL (KAPSEL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KAPSEL (KAPSEL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KAPSEL.

Provjerite KAPSEL predviđanje cijene sada!

KAPSEL u lokalnim valutama

KAPSEL (KAPSEL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KAPSEL (KAPSEL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KAPSEL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KAPSEL (KAPSEL)

Koliko KAPSEL (KAPSEL) vrijedi danas?
Cijena KAPSEL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KAPSEL u USD?
Trenutačna cijena KAPSEL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KAPSEL?
Tržišna kapitalizacija za KAPSEL je $ 5.18K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KAPSEL?
Količina u optjecaju za KAPSEL je 967.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KAPSEL?
KAPSEL je postigao ATH cijenu od 0.00569008 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KAPSEL?
KAPSEL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KAPSEL?
24-satni obujam trgovanja za KAPSEL je -- USD.
Hoće li KAPSEL još narasti ove godine?
KAPSEL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KAPSEL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.