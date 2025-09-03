KAPSEL (KAPSEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00569008$ 0.00569008 $ 0.00569008 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

KAPSEL (KAPSEL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KAPSELtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAPSEL je $ 0.00569008, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAPSEL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KAPSEL (KAPSEL)

Tržišna kapitalizacija $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Količina u optjecaju 967.74M 967.74M 967.74M Ukupna količina 967,743,076.7632759 967,743,076.7632759 967,743,076.7632759

Trenutačna tržišna kapitalizacija KAPSEL je $ 5.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAPSEL je 967.74M, s ukupnom količinom od 967743076.7632759. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.18K.