Kapi Plara (KAPI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0019153$ 0.0019153 $ 0.0019153 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.47% Promjena cijene (7D) +5.47%

Kapi Plara (KAPI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KAPItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAPI je $ 0.0019153, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAPI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kapi Plara (KAPI)

Tržišna kapitalizacija $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K Količina u optjecaju 996.94M 996.94M 996.94M Ukupna količina 996,944,773.750489 996,944,773.750489 996,944,773.750489

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kapi Plara je $ 13.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAPI je 996.94M, s ukupnom količinom od 996944773.750489. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.22K.