KAP Games (KAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.448679$ 0.448679 $ 0.448679 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.93% Promjena cijene (1D) -0.89% Promjena cijene (7D) -6.95% Promjena cijene (7D) -6.95%

KAP Games (KAP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAP je $ 0.448679, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAP se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, -0.89% u posljednjih 24 sata i -6.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KAP Games (KAP)

Tržišna kapitalizacija $ 90.35K$ 90.35K $ 90.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 710.71K$ 710.71K $ 710.71K Količina u optjecaju 127.13M 127.13M 127.13M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KAP Games je $ 90.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAP je 127.13M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 710.71K.