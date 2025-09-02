Više o KAP

KAP Games Cijena (KAP)

Neuvršten

1 KAP u USD cijena uživo:

$0.00071071
$0.00071071$0.00071071
-0.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena KAP Games (KAP)
KAP Games (KAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.448679
$ 0.448679$ 0.448679

$ 0
$ 0$ 0

+0.93%

-0.89%

-6.95%

-6.95%

KAP Games (KAP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAP je $ 0.448679, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAP se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, -0.89% u posljednjih 24 sata i -6.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KAP Games (KAP)

$ 90.35K
$ 90.35K$ 90.35K

--
----

$ 710.71K
$ 710.71K$ 710.71K

127.13M
127.13M 127.13M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KAP Games je $ 90.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAP je 127.13M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 710.71K.

KAP Games (KAP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KAP Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KAP Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KAP Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KAP Games u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.89%
30 dana$ 0+4.35%
60 dana$ 0-27.86%
90 dana$ 0--

Što je KAP Games (KAP)

What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide.  Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: * 100+ listed games on www.kap.gg * KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg  * KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios * Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility: * Currency for all of KAP Studios' first-party games * Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount * Smart contract governance of key treasury and staking contracts * Liquidity staking at www.staking.kap.gg​​​​​​​

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs KAP Games (KAP)

Službena web-stranica

KAP Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KAP Games (KAP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KAP Games (KAP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KAP Games.

Provjerite KAP Games predviđanje cijene sada!

KAP u lokalnim valutama

KAP Games (KAP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KAP Games (KAP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KAP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KAP Games (KAP)

Koliko KAP Games (KAP) vrijedi danas?
Cijena KAP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KAP u USD?
Trenutačna cijena KAP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KAP Games?
Tržišna kapitalizacija za KAP je $ 90.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KAP?
Količina u optjecaju za KAP je 127.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KAP?
KAP je postigao ATH cijenu od 0.448679 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KAP?
KAP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KAP?
24-satni obujam trgovanja za KAP je -- USD.
Hoće li KAP još narasti ove godine?
KAP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KAP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.