KANSTAR ($KANSTAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.46% Promjena cijene (1D) +0.95% Promjena cijene (7D) -13.19% Promjena cijene (7D) -13.19%

KANSTAR ($KANSTAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $KANSTARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $KANSTAR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $KANSTAR se promijenio za +0.46% u posljednjih sat vremena, +0.95% u posljednjih 24 sata i -13.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KANSTAR ($KANSTAR)

Tržišna kapitalizacija $ 113.61K$ 113.61K $ 113.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 113.61K$ 113.61K $ 113.61K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KANSTAR je $ 113.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $KANSTAR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 113.61K.