KAME Cijena danas

Trenutačna cijena KAME (KAME) danas je $ 0.00001143, s promjenom od 3.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KAME u USD je $ 0.00001143 po KAME.

KAME trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,856.62, s količinom u optjecaju od 950.00M KAME. Tijekom posljednja 24 sata, KAME trgovao je između $ 0.00001081 (niska) i $ 0.00001143 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00012999, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000886.

U kratkoročnim performansama, KAME se kretao -- u posljednjem satu i -20.05% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu KAME (KAME)

Tržišna kapitalizacija $ 10.86K$ 10.86K $ 10.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.43K$ 11.43K $ 11.43K Količina u optjecaju 950.00M 950.00M 950.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

