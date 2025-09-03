Kamabla (KAMABLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00170002 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.38% Promjena cijene (7D) +0.72%

Kamabla (KAMABLA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KAMABLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAMABLA je $ 0.00170002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAMABLA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.38% u posljednjih 24 sata i +0.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kamabla (KAMABLA)

Tržišna kapitalizacija $ 30.98K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.98K Količina u optjecaju 877.63M Ukupna količina 877,634,478.1151298

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kamabla je $ 30.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAMABLA je 877.63M, s ukupnom količinom od 877634478.1151298. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.98K.