Kamabla Logotip

Kamabla Cijena (KAMABLA)

Neuvršten

1 KAMABLA u USD cijena uživo:

--
----
+1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Kamabla (KAMABLA)
Kamabla (KAMABLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00170002
$ 0.00170002$ 0.00170002

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.38%

+0.72%

+0.72%

Kamabla (KAMABLA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KAMABLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAMABLA je $ 0.00170002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAMABLA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.38% u posljednjih 24 sata i +0.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kamabla (KAMABLA)

$ 30.98K
$ 30.98K$ 30.98K

--
----

$ 30.98K
$ 30.98K$ 30.98K

877.63M
877.63M 877.63M

877,634,478.1151298
877,634,478.1151298 877,634,478.1151298

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kamabla je $ 30.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAMABLA je 877.63M, s ukupnom količinom od 877634478.1151298. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.98K.

Kamabla (KAMABLA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kamabla u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kamabla u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kamabla u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kamabla u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.38%
30 dana$ 0+25.84%
60 dana$ 0+39.77%
90 dana$ 0--

Što je Kamabla (KAMABLA)

Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname “Kamabla,” coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it’s a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect. Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Kamabla Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kamabla (KAMABLA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kamabla (KAMABLA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kamabla.

Provjerite Kamabla predviđanje cijene sada!

KAMABLA u lokalnim valutama

Kamabla (KAMABLA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kamabla (KAMABLA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KAMABLA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kamabla (KAMABLA)

Koliko Kamabla (KAMABLA) vrijedi danas?
Cijena KAMABLA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KAMABLA u USD?
Trenutačna cijena KAMABLA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kamabla?
Tržišna kapitalizacija za KAMABLA je $ 30.98K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KAMABLA?
Količina u optjecaju za KAMABLA je 877.63M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KAMABLA?
KAMABLA je postigao ATH cijenu od 0.00170002 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KAMABLA?
KAMABLA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KAMABLA?
24-satni obujam trgovanja za KAMABLA je -- USD.
Hoće li KAMABLA još narasti ove godine?
KAMABLA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KAMABLA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.