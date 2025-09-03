KALM (KALM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00199111 24-satna najviša cijena $ 0.00200479 Najviša cijena ikada $ 4.52 Najniža cijena $ 0.0013591 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) +0.06%

KALM (KALM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00200401. Tijekom protekla 24 sata, KALMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00199111 i najviše cijene $ 0.00200479, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KALM je $ 4.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0013591.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KALM se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i +0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KALM (KALM)

Tržišna kapitalizacija $ 17.12K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.04K Količina u optjecaju 8.54M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KALM je $ 17.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KALM je 8.54M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.04K.