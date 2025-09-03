Kalao (KLO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00043232 - $ 0.000453
24-satna najniža cijena $ 0.00043232
24-satna najviša cijena $ 0.000453
Najviša cijena ikada $ 1.84
Najniža cijena $ 0.00021572
Promjena cijene (1H) +0.06%
Promjena cijene (1D) +0.69%
Promjena cijene (7D) +3.86%

Kalao (KLO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00045223. Tijekom protekla 24 sata, KLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00043232 i najviše cijene $ 0.000453, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KLO je $ 1.84, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00021572.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KLO se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +0.69% u posljednjih 24 sata i +3.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kalao (KLO)

Tržišna kapitalizacija $ 65.88K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 226.12K
Količina u optjecaju 145.68M
Ukupna količina 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kalao je $ 65.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KLO je 145.68M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 226.12K.