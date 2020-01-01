Kakaxa (KAKAXA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kakaxa (KAKAXA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kakaxa (KAKAXA) Informacije $KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩 While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale. 📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool. How much are you willing to believe in shit? Up to 100k TON: 100% TGE. 100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks. ‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back. Tokenomics: Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10% You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics? You're about to find out😏 Službena web stranica: https://kakaxa.com/eng

Kakaxa (KAKAXA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kakaxa (KAKAXA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 62.73K $ 62.73K $ 62.73K Ukupna količina: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M Količina u optjecaju: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 62.73K $ 62.73K $ 62.73K Povijesni maksimum: $ 0.314659 $ 0.314659 $ 0.314659 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.000631 $ 0.000631 $ 0.000631 Saznajte više o cijeni Kakaxa (KAKAXA)

Kakaxa (KAKAXA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kakaxa (KAKAXA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KAKAXA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KAKAXA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KAKAXA tokena, istražite KAKAXA cijenu tokena uživo!

