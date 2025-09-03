Kakaxa (KAKAXA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.314659$ 0.314659 $ 0.314659 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.97% Promjena cijene (7D) -3.09% Promjena cijene (7D) -3.09%

Kakaxa (KAKAXA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KAKAXAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAKAXA je $ 0.314659, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAKAXA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.97% u posljednjih 24 sata i -3.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kakaxa (KAKAXA)

Tržišna kapitalizacija $ 62.73K$ 62.73K $ 62.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 62.73K$ 62.73K $ 62.73K Količina u optjecaju 99.42M 99.42M 99.42M Ukupna količina 99,415,059.99 99,415,059.99 99,415,059.99

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kakaxa je $ 62.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAKAXA je 99.42M, s ukupnom količinom od 99415059.99. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.73K.