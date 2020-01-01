KAKA (KAKA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KAKA (KAKA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KAKA (KAKA) Informacije What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto. 🔥 Why Kaka? Because sometimes you don't need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who's ever screamed at a leaf. 🛠️ Built on Solana Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama. Službena web stranica: https://www.kakasol.com/

KAKA (KAKA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KAKA (KAKA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 533.95K Ukupna količina: $ 998.80M Količina u optjecaju: $ 998.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 533.95K Povijesni maksimum: $ 0.01920151 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00053586

KAKA (KAKA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KAKA (KAKA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KAKA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KAKA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

KAKA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KAKA? Naša KAKA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

