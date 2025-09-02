Više o KAKA

KAKA Logotip

KAKA Cijena (KAKA)

Neuvršten

1 KAKA u USD cijena uživo:

$0.00064677
+7.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena KAKA (KAKA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:32:11 (UTC+8)

KAKA (KAKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00058035
24-satna najniža cijena
$ 0.00064104
24-satna najviša cijena

$ 0.00058035
$ 0.00064104
$ 0.01920151
$ 0.00043369
+4.21%

+7.27%

-8.54%

-8.54%

KAKA (KAKA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00064818. Tijekom protekla 24 sata, KAKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00058035 i najviše cijene $ 0.00064104, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAKA je $ 0.01920151, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00043369.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAKA se promijenio za +4.21% u posljednjih sat vremena, +7.27% u posljednjih 24 sata i -8.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KAKA (KAKA)

$ 647.41K
--
----

$ 647.41K
998.80M
998,803,633.510425
Trenutačna tržišna kapitalizacija KAKA je $ 647.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAKA je 998.80M, s ukupnom količinom od 998803633.510425. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 647.41K.

KAKA (KAKA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KAKA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KAKA u USD iznosila je $ -0.0003355596.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KAKA u USD iznosila je $ -0.0003786611.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KAKA u USD iznosila je $ -0.002056380025417913.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+7.27%
30 dana$ -0.0003355596-51.76%
60 dana$ -0.0003786611-58.41%
90 dana$ -0.002056380025417913-76.03%

Što je KAKA (KAKA)

What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto. 🔥 Why Kaka? Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf. 🛠️ Built on Solana Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs KAKA (KAKA)

Službena web-stranica

KAKA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KAKA (KAKA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KAKA (KAKA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KAKA.

Provjerite KAKA predviđanje cijene sada!

KAKA u lokalnim valutama

KAKA (KAKA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KAKA (KAKA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KAKA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KAKA (KAKA)

Koliko KAKA (KAKA) vrijedi danas?
Cijena KAKA uživo u USD je 0.00064818 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KAKA u USD?
Trenutačna cijena KAKA u USD je $ 0.00064818. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KAKA?
Tržišna kapitalizacija za KAKA je $ 647.41K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KAKA?
Količina u optjecaju za KAKA je 998.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KAKA?
KAKA je postigao ATH cijenu od 0.01920151 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KAKA?
KAKA je vidio ATL cijenu od 0.00043369 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KAKA?
24-satni obujam trgovanja za KAKA je -- USD.
Hoće li KAKA još narasti ove godine?
KAKA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KAKA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.