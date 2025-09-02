KAKA (KAKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00058035, 24-satna najviša cijena $ 0.00064104. Najviša cijena ikada $ 0.01920151. Najniža cijena $ 0.00043369. Promjena cijene (1H) +4.21%, Promjena cijene (1D) +7.27%, Promjena cijene (7D) -8.54%.

KAKA (KAKA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00064818. Tijekom protekla 24 sata, KAKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00058035 i najviše cijene $ 0.00064104, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAKA je $ 0.01920151, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00043369.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAKA se promijenio za +4.21% u posljednjih sat vremena, +7.27% u posljednjih 24 sata i -8.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KAKA (KAKA)

Tržišna kapitalizacija $ 647.41K, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 647.41K, Količina u optjecaju 998.80M, Ukupna količina 998,803,633.510425.

Trenutačna tržišna kapitalizacija KAKA je $ 647.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAKA je 998.80M, s ukupnom količinom od 998803633.510425. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 647.41K.