KAGE NETWORK (KAGE) Tokenomika
KAGE NETWORK (KAGE) Informacije
Building The Hardware Layer Of The Privacy-Focused Online Economy With A Battle-Tested Decentralized VPN Router Solution
With the unprecedented scale of digital data collection, increasingly sophisticated cyber threats, and ever-present government overreach, online privacy has never been more important. The proliferation of smart devices, IoT infrastructure and AI software is only set to amplify online risks by creating numerous new entry points for potential breaches. This has led to skyrocketing demand for privacy solutions, with the privacy-enhancing technology market forecast to exceed $24b by 2024.
VPNs (Virtual Private Networks) have emerged as a leading solution for online privacy due to their ability to encrypt internet traffic and mask users' IP addresses, effectively shielding personal data from prying eyes. This makes VPNs a reliable method for maintaining anonymity and protecting sensitive information. Indeed, adoption of VPNs has become so widespread that a recent Forbes report found that 33% of internet users worldwide have a VPN.
However, the current generation of centralized, software-based VPNs are replete with vulnerabilities and inefficiencies that limit their effectiveness as a long-term solution for delivering online security and privacy at scale. Software-based VPNs were designed with a single device - usually a personal computer - in mind. They struggle to handle the multi-device connected homes that users now find themselves in, which can include connected TVs, fridges, cameras and an ever growing list of IoT devices. Meanwhile, whilst early adopters were comfortable working with abstract software, mainstream consumers are seeking a simpler, plug and play solution. In addition to this, centralized VPN business models concentrate control and access to vast amounts of sensitive user data in the hands of a single entity. This creates a single point of failure and also opens up the possibility of governments compelling them to share data.
KAGE NETWORK (KAGE) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KAGE NETWORK (KAGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
KAGE NETWORK (KAGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike KAGE NETWORK (KAGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj KAGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja KAGE tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku KAGE tokena, istražite KAGE cijenu tokena uživo!
KAGE Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide KAGE? Naša KAGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.