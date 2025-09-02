KAGE NETWORK (KAGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00069228 $ 0.00069228 $ 0.00069228 24-satna najniža cijena $ 0.00326401 $ 0.00326401 $ 0.00326401 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00069228$ 0.00069228 $ 0.00069228 24-satna najviša cijena $ 0.00326401$ 0.00326401 $ 0.00326401 Najviša cijena ikada $ 0.070116$ 0.070116 $ 0.070116 Najniža cijena $ 0.00069228$ 0.00069228 $ 0.00069228 Promjena cijene (1H) -0.88% Promjena cijene (1D) -6.75% Promjena cijene (7D) +6.12% Promjena cijene (7D) +6.12%

KAGE NETWORK (KAGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00303208. Tijekom protekla 24 sata, KAGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00069228 i najviše cijene $ 0.00326401, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAGE je $ 0.070116, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00069228.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAGE se promijenio za -0.88% u posljednjih sat vremena, -6.75% u posljednjih 24 sata i +6.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KAGE NETWORK (KAGE)

Tržišna kapitalizacija $ 303.21K$ 303.21K $ 303.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 303.21K$ 303.21K $ 303.21K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KAGE NETWORK je $ 303.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAGE je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 303.21K.