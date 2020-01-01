Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Informacije Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''. Službena web stranica: https://kaganofuuka.vip/ Kupi ESTEE odmah!

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 24.51K $ 24.51K $ 24.51K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.51K $ 24.51K $ 24.51K Povijesni maksimum: $ 0.00316144 $ 0.00316144 $ 0.00316144 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ESTEE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ESTEE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ESTEE tokena, istražite ESTEE cijenu tokena uživo!

ESTEE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ESTEE? Naša ESTEE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ESTEE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!