Više o ESTEE

ESTEE Informacije o cijeni

ESTEE Službena web stranica

ESTEE Tokenomija

ESTEE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou Logotip

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou Cijena (ESTEE)

Neuvršten

1 ESTEE u USD cijena uživo:

--
----
-1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:08:51 (UTC+8)

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00316144
$ 0.00316144$ 0.00316144

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.04%

+1.16%

+1.16%

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ESTEEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ESTEE je $ 0.00316144, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ESTEE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.04% u posljednjih 24 sata i +1.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

$ 24.51K
$ 24.51K$ 24.51K

--
----

$ 24.51K
$ 24.51K$ 24.51K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou je $ 24.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ESTEE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.51K.

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.04%
30 dana$ 0+10.41%
60 dana$ 0+45.75%
90 dana$ 0--

Što je Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

Službena web-stranica

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou.

Provjerite Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou predviđanje cijene sada!

ESTEE u lokalnim valutama

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ESTEE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

Koliko Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) vrijedi danas?
Cijena ESTEE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ESTEE u USD?
Trenutačna cijena ESTEE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou?
Tržišna kapitalizacija za ESTEE je $ 24.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ESTEE?
Količina u optjecaju za ESTEE je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ESTEE?
ESTEE je postigao ATH cijenu od 0.00316144 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ESTEE?
ESTEE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ESTEE?
24-satni obujam trgovanja za ESTEE je -- USD.
Hoće li ESTEE još narasti ove godine?
ESTEE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ESTEE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:08:51 (UTC+8)

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.