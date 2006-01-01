Kafenio Coin (KFN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kafenio Coin (KFN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kafenio Coin (KFN) Informacije Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO Službena web stranica: https://kafeniocoin.com/ Kupi KFN odmah!

Kafenio Coin (KFN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kafenio Coin (KFN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.15K $ 6.15K $ 6.15K Ukupna količina: $ 56.29M $ 56.29M $ 56.29M Količina u optjecaju: $ 55.18M $ 55.18M $ 55.18M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.28K $ 6.28K $ 6.28K Povijesni maksimum: $ 0.00432979 $ 0.00432979 $ 0.00432979 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001115 $ 0.0001115 $ 0.0001115 Saznajte više o cijeni Kafenio Coin (KFN)

Kafenio Coin (KFN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kafenio Coin (KFN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KFN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KFN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KFN tokena, istražite KFN cijenu tokena uživo!

KFN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KFN? Naša KFN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KFN predviđanje cijene tokena odmah!

