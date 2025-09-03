Kafenio Coin (KFN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00432979$ 0.00432979 $ 0.00432979 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -8.40% Promjena cijene (7D) -8.40%

Kafenio Coin (KFN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KFNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KFN je $ 0.00432979, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KFN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kafenio Coin (KFN)

Tržišna kapitalizacija $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.28K$ 6.28K $ 6.28K Količina u optjecaju 55.18M 55.18M 55.18M Ukupna količina 56,292,910.1115867 56,292,910.1115867 56,292,910.1115867

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kafenio Coin je $ 6.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KFN je 55.18M, s ukupnom količinom od 56292910.1115867. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.28K.