Kabosu on SOL (KABOSU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00153192$ 0.00153192 $ 0.00153192 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.10% Promjena cijene (1D) -4.33% Promjena cijene (7D) -2.79% Promjena cijene (7D) -2.79%

Kabosu on SOL (KABOSU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KABOSUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KABOSU je $ 0.00153192, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KABOSU se promijenio za -2.10% u posljednjih sat vremena, -4.33% u posljednjih 24 sata i -2.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kabosu on SOL (KABOSU)

Tržišna kapitalizacija $ 77.16K$ 77.16K $ 77.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.16K$ 77.16K $ 77.16K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,225.0 999,999,225.0 999,999,225.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kabosu on SOL je $ 77.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KABOSU je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999225.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.16K.