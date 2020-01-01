Kabosu ERC20 (KABOSU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kabosu ERC20 (KABOSU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kabosu ERC20 (KABOSU) Informacije Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again. Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon. The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be. Službena web stranica: https://kabosu.com/ Bijela knjiga: https://realshibadoge.medium.com/reviving-fun-on-ethereum-with-kabosu-a-meme-token-experiment-9c1df3d9d78b Kupi KABOSU odmah!

Kabosu ERC20 (KABOSU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kabosu ERC20 (KABOSU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 623.77K $ 623.77K $ 623.77K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 623.77K $ 623.77K $ 623.77K Povijesni maksimum: $ 0.01850467 $ 0.01850467 $ 0.01850467 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00062376 $ 0.00062376 $ 0.00062376 Saznajte više o cijeni Kabosu ERC20 (KABOSU)

Kabosu ERC20 (KABOSU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kabosu ERC20 (KABOSU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KABOSU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KABOSU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KABOSU tokena, istražite KABOSU cijenu tokena uživo!

KABOSU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KABOSU? Naša KABOSU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KABOSU predviđanje cijene tokena odmah!

