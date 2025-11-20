Kaboom Cijena danas

Trenutačna cijena Kaboom (KABOOM) danas je $ 0.00000522, s promjenom od 3.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KABOOM u USD je $ 0.00000522 po KABOOM.

Kaboom trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,209.9, s količinom u optjecaju od 998.21M KABOOM. Tijekom posljednja 24 sata, KABOOM trgovao je između $ 0.00000522 (niska) i $ 0.00000552 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00266209, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000522.

U kratkoročnim performansama, KABOOM se kretao -- u posljednjem satu i -26.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kaboom (KABOOM)

Tržišna kapitalizacija $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Količina u optjecaju 998.21M 998.21M 998.21M Ukupna količina 998,212,028.509088 998,212,028.509088 998,212,028.509088

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kaboom je $ 5.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KABOOM je 998.21M, s ukupnom količinom od 998212028.509088. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.21K.