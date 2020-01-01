Kabila (KBL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kabila (KBL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kabila (KBL) Informacije Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem. Službena web stranica: https://www.kabila.app Bijela knjiga: https://cdn.prod.website-files.com/663a0ca9873d010c1225243c/673df7d14e2a76d3db7884fd_Kabila%20KBL%20Whitepaper%20V2_compressed.pdf Kupi KBL odmah!

Kabila (KBL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kabila (KBL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 213.94M $ 213.94M $ 213.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.95M $ 6.95M $ 6.95M Povijesni maksimum: $ 0.03464478 $ 0.03464478 $ 0.03464478 Povijesni minimum: $ 0.0068459 $ 0.0068459 $ 0.0068459 Trenutna cijena: $ 0.00695469 $ 0.00695469 $ 0.00695469 Saznajte više o cijeni Kabila (KBL)

Kabila (KBL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kabila (KBL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KBL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KBL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KBL tokena, istražite KBL cijenu tokena uživo!

