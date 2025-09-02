Više o KBL

Kabila Logotip

Kabila Cijena (KBL)

Neuvršten

1 KBL u USD cijena uživo:

$0.00718064
+0.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Kabila (KBL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:46:25 (UTC+8)

Kabila (KBL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0068459
24-satna najniža cijena
$ 0.00722647
24-satna najviša cijena

$ 0.0068459
$ 0.00722647
$ 0.03464478
$ 0.0068459
-0.20%

+0.85%

-5.00%

-5.00%

Kabila (KBL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00718064. Tijekom protekla 24 sata, KBLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0068459 i najviše cijene $ 0.00722647, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KBL je $ 0.03464478, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0068459.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KBL se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, +0.85% u posljednjih 24 sata i -5.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kabila (KBL)

$ 1.54M
--
$ 7.19M
213.78M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Kabila je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KBL je 213.78M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.19M.

Kabila (KBL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kabila u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kabila u USD iznosila je $ -0.0012900213.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kabila u USD iznosila je $ -0.0013263747.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kabila u USD iznosila je $ -0.003838528935834225.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.85%
30 dana$ -0.0012900213-17.96%
60 dana$ -0.0013263747-18.47%
90 dana$ -0.003838528935834225-34.83%

Što je Kabila (KBL)

Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Kabila Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kabila (KBL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kabila (KBL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kabila.

Provjerite Kabila predviđanje cijene sada!

KBL u lokalnim valutama

Kabila (KBL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kabila (KBL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KBL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kabila (KBL)

Koliko Kabila (KBL) vrijedi danas?
Cijena KBL uživo u USD je 0.00718064 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KBL u USD?
Trenutačna cijena KBL u USD je $ 0.00718064. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kabila?
Tržišna kapitalizacija za KBL je $ 1.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KBL?
Količina u optjecaju za KBL je 213.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KBL?
KBL je postigao ATH cijenu od 0.03464478 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KBL?
KBL je vidio ATL cijenu od 0.0068459 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KBL?
24-satni obujam trgovanja za KBL je -- USD.
Hoće li KBL još narasti ove godine?
KBL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KBL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.