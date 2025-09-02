Kabila (KBL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0068459 $ 0.0068459 $ 0.0068459 24-satna najniža cijena $ 0.00722647 $ 0.00722647 $ 0.00722647 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0068459$ 0.0068459 $ 0.0068459 24-satna najviša cijena $ 0.00722647$ 0.00722647 $ 0.00722647 Najviša cijena ikada $ 0.03464478$ 0.03464478 $ 0.03464478 Najniža cijena $ 0.0068459$ 0.0068459 $ 0.0068459 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) +0.85% Promjena cijene (7D) -5.00% Promjena cijene (7D) -5.00%

Kabila (KBL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00718064. Tijekom protekla 24 sata, KBLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0068459 i najviše cijene $ 0.00722647, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KBL je $ 0.03464478, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0068459.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KBL se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, +0.85% u posljednjih 24 sata i -5.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kabila (KBL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.19M$ 7.19M $ 7.19M Količina u optjecaju 213.78M 213.78M 213.78M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kabila je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KBL je 213.78M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.19M.