Juventus Fan Token Cijena (JUV)

1 JUV u USD cijena uživo:

$1.14
$1.14$1.14
-2.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Juventus Fan Token (JUV)
Juventus Fan Token (JUV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
24-satna najniža cijena
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
24-satna najviša cijena

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 37.83
$ 37.83$ 37.83

$ 0.604811
$ 0.604811$ 0.604811

-0.12%

-2.84%

-8.02%

-8.02%

Juventus Fan Token (JUV) cijena u stvarnom vremenu je $1.14. Tijekom protekla 24 sata, JUVtrgovalo je između najniže cijene $ 1.13 i najviše cijene $ 1.19, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUV je $ 37.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.604811.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUV se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -2.84% u posljednjih 24 sata i -8.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Juventus Fan Token (JUV)

$ 12.50M
$ 12.50M$ 12.50M

--
----

$ 22.78M
$ 22.78M$ 22.78M

10.96M
10.96M 10.96M

19,956,000.0
19,956,000.0 19,956,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Juventus Fan Token je $ 12.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUV je 10.96M, s ukupnom količinom od 19956000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.78M.

Juventus Fan Token (JUV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Juventus Fan Token u USD iznosila je $ -0.033417659579156.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Juventus Fan Token u USD iznosila je $ +0.1360763280.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Juventus Fan Token u USD iznosila je $ +0.2808969120.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Juventus Fan Token u USD iznosila je $ +0.0778529388783907.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.033417659579156-2.84%
30 dana$ +0.1360763280+11.94%
60 dana$ +0.2808969120+24.64%
90 dana$ +0.0778529388783907+7.33%

Što je Juventus Fan Token (JUV)

Resurs Juventus Fan Token (JUV)

Službena web-stranica

Juventus Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Juventus Fan Token (JUV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Juventus Fan Token (JUV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Juventus Fan Token.

Provjerite Juventus Fan Token predviđanje cijene sada!

JUV u lokalnim valutama

Juventus Fan Token (JUV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Juventus Fan Token (JUV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JUV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Juventus Fan Token (JUV)

Koliko Juventus Fan Token (JUV) vrijedi danas?
Cijena JUV uživo u USD je 1.14 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JUV u USD?
Trenutačna cijena JUV u USD je $ 1.14. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Juventus Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za JUV je $ 12.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JUV?
Količina u optjecaju za JUV je 10.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JUV?
JUV je postigao ATH cijenu od 37.83 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JUV?
JUV je vidio ATL cijenu od 0.604811 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JUV?
24-satni obujam trgovanja za JUV je -- USD.
Hoće li JUV još narasti ove godine?
JUV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JUV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
