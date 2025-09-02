Juventus Fan Token (JUV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24-satna najniža cijena $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24-satna najviša cijena $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Najviša cijena ikada $ 37.83$ 37.83 $ 37.83 Najniža cijena $ 0.604811$ 0.604811 $ 0.604811 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) -2.84% Promjena cijene (7D) -8.02% Promjena cijene (7D) -8.02%

Juventus Fan Token (JUV) cijena u stvarnom vremenu je $1.14. Tijekom protekla 24 sata, JUVtrgovalo je između najniže cijene $ 1.13 i najviše cijene $ 1.19, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUV je $ 37.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.604811.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUV se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -2.84% u posljednjih 24 sata i -8.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Juventus Fan Token (JUV)

Tržišna kapitalizacija $ 12.50M$ 12.50M $ 12.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.78M$ 22.78M $ 22.78M Količina u optjecaju 10.96M 10.96M 10.96M Ukupna količina 19,956,000.0 19,956,000.0 19,956,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Juventus Fan Token je $ 12.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUV je 10.96M, s ukupnom količinom od 19956000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.78M.