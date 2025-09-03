Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00907321$ 0.00907321 $ 0.00907321 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.75% Promjena cijene (1D) +0.58% Promjena cijene (7D) -1.43% Promjena cijene (7D) -1.43%

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZACHXBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZACHXBT je $ 0.00907321, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZACHXBT se promijenio za -2.75% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Justice for Zachxbt (ZACHXBT)

Tržišna kapitalizacija $ 101.54K$ 101.54K $ 101.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 101.54K$ 101.54K $ 101.54K Količina u optjecaju 999.63M 999.63M 999.63M Ukupna količina 999,632,976.834198 999,632,976.834198 999,632,976.834198

Trenutačna tržišna kapitalizacija Justice for Zachxbt je $ 101.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZACHXBT je 999.63M, s ukupnom količinom od 999632976.834198. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.54K.