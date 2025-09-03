Više o PIZZAGUY

PIZZAGUY Informacije o cijeni

PIZZAGUY Službena web stranica

PIZZAGUY Tokenomija

PIZZAGUY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Justice For Pizza Guy Logotip

Justice For Pizza Guy Cijena (PIZZAGUY)

Neuvršten

1 PIZZAGUY u USD cijena uživo:

--
----
+3.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:08:35 (UTC+8)

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

+3.19%

-0.44%

-0.44%

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PIZZAGUYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIZZAGUY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIZZAGUY se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, +3.19% u posljednjih 24 sata i -0.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

$ 20.62K
$ 20.62K$ 20.62K

--
----

$ 20.62K
$ 20.62K$ 20.62K

998.60M
998.60M 998.60M

998,598,394.26622
998,598,394.26622 998,598,394.26622

Trenutačna tržišna kapitalizacija Justice For Pizza Guy je $ 20.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIZZAGUY je 998.60M, s ukupnom količinom od 998598394.26622. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.62K.

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Justice For Pizza Guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Justice For Pizza Guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Justice For Pizza Guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Justice For Pizza Guy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.19%
30 dana$ 0+15.88%
60 dana$ 0+22.87%
90 dana$ 0--

Što je Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

$PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token’s roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

Službena web-stranica

Justice For Pizza Guy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Justice For Pizza Guy.

Provjerite Justice For Pizza Guy predviđanje cijene sada!

PIZZAGUY u lokalnim valutama

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PIZZAGUY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

Koliko Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) vrijedi danas?
Cijena PIZZAGUY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PIZZAGUY u USD?
Trenutačna cijena PIZZAGUY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Justice For Pizza Guy?
Tržišna kapitalizacija za PIZZAGUY je $ 20.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PIZZAGUY?
Količina u optjecaju za PIZZAGUY je 998.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PIZZAGUY?
PIZZAGUY je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PIZZAGUY?
PIZZAGUY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PIZZAGUY?
24-satni obujam trgovanja za PIZZAGUY je -- USD.
Hoće li PIZZAGUY još narasti ove godine?
PIZZAGUY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PIZZAGUY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:08:35 (UTC+8)

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.