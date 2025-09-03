Više o JFP

JUSTICE FOR PEANUT Logotip

JUSTICE FOR PEANUT Cijena (JFP)

Neuvršten

1 JFP u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena JUSTICE FOR PEANUT (JFP)
JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00745463
$ 0.00745463$ 0.00745463

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JFPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JFP je $ 0.00745463, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JFP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

$ 29.29K
$ 29.29K$ 29.29K

--
----

$ 29.29K
$ 29.29K$ 29.29K

999.97M
999.97M 999.97M

999,966,310.079002
999,966,310.079002 999,966,310.079002

Trenutačna tržišna kapitalizacija JUSTICE FOR PEANUT je $ 29.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JFP je 999.97M, s ukupnom količinom od 999966310.079002. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.29K.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz JUSTICE FOR PEANUT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz JUSTICE FOR PEANUT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz JUSTICE FOR PEANUT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz JUSTICE FOR PEANUT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+22.50%
60 dana$ 0+12.61%
90 dana$ 0--

Što je JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

Welcome to the movement of justice for pnut and Fred, the only official coin that is backed by the owner of Pnuts freedom farm. This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves. Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love. This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

Službena web-stranica

JUSTICE FOR PEANUT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će JUSTICE FOR PEANUT (JFP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših JUSTICE FOR PEANUT (JFP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za JUSTICE FOR PEANUT.

Provjerite JUSTICE FOR PEANUT predviđanje cijene sada!

JFP u lokalnim valutama

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike JUSTICE FOR PEANUT (JFP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JFP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

Koliko JUSTICE FOR PEANUT (JFP) vrijedi danas?
Cijena JFP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JFP u USD?
Trenutačna cijena JFP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija JUSTICE FOR PEANUT?
Tržišna kapitalizacija za JFP je $ 29.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JFP?
Količina u optjecaju za JFP je 999.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JFP?
JFP je postigao ATH cijenu od 0.00745463 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JFP?
JFP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JFP?
24-satni obujam trgovanja za JFP je -- USD.
Hoće li JFP još narasti ove godine?
JFP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JFP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:08:27 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.