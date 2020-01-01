Justice For Honey ($HONEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Justice For Honey ($HONEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Justice For Honey ($HONEY) Informacije $Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns. Službena web stranica: https://honeysolana.com Kupi $HONEY odmah!

Justice For Honey ($HONEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Justice For Honey ($HONEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.83K $ 21.83K $ 21.83K Ukupna količina: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Količina u optjecaju: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.83K $ 21.83K $ 21.83K Povijesni maksimum: $ 0.00158304 $ 0.00158304 $ 0.00158304 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Justice For Honey ($HONEY)

Justice For Honey ($HONEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Justice For Honey ($HONEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $HONEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $HONEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $HONEY tokena, istražite $HONEY cijenu tokena uživo!

$HONEY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $HONEY? Naša $HONEY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $HONEY predviđanje cijene tokena odmah!

