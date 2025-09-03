Justice For Honey ($HONEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00158304$ 0.00158304 $ 0.00158304 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +2.13% Promjena cijene (7D) +5.34% Promjena cijene (7D) +5.34%

Justice For Honey ($HONEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $HONEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $HONEY je $ 0.00158304, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $HONEY se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.13% u posljednjih 24 sata i +5.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Justice For Honey ($HONEY)

Tržišna kapitalizacija $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K Količina u optjecaju 999.05M 999.05M 999.05M Ukupna količina 999,046,061.181785 999,046,061.181785 999,046,061.181785

Trenutačna tržišna kapitalizacija Justice For Honey je $ 22.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $HONEY je 999.05M, s ukupnom količinom od 999046061.181785. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.06K.