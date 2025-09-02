JustAnEgg (EGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00148884 24-satna najviša cijena $ 0.00157635 Najviša cijena ikada $ 0.06974 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.40% Promjena cijene (1D) +2.26% Promjena cijene (7D) +6.39%

JustAnEgg (EGG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00154472. Tijekom protekla 24 sata, EGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00148884 i najviše cijene $ 0.00157635, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EGG je $ 0.06974, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EGG se promijenio za -1.40% u posljednjih sat vremena, +2.26% u posljednjih 24 sata i +6.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JustAnEgg (EGG)

Tržišna kapitalizacija $ 618.03K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 618.03K Količina u optjecaju 399.40M Ukupna količina 399,399,399.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JustAnEgg je $ 618.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EGG je 399.40M, s ukupnom količinom od 399399399.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 618.03K.