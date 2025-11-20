Just Woot Cijena danas

Trenutačna cijena Just Woot (WOOT) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WOOT u USD je -- po WOOT.

Just Woot trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,327.74, s količinom u optjecaju od 10.00B WOOT. Tijekom posljednja 24 sata, WOOT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, WOOT se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Just Woot (WOOT)

Tržišna kapitalizacija $ 6.33K$ 6.33K $ 6.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.33K$ 6.33K $ 6.33K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Just Woot je $ 6.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOOT je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.33K.