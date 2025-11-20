Just need some rest Cijena danas

Trenutačna cijena Just need some rest (REST) danas je $ 0.00437206, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije REST u USD je $ 0.00437206 po REST.

Just need some rest trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,372,062, s količinom u optjecaju od 1000.00M REST. Tijekom posljednja 24 sata, REST trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01275586, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00437206.

U kratkoročnim performansama, REST se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Just need some rest (REST)

Tržišna kapitalizacija $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,895.261085 999,999,895.261085 999,999,895.261085

