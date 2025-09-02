JUST KIRA (KIRAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01981453$ 0.01981453 $ 0.01981453 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.17% Promjena cijene (1D) +4.04% Promjena cijene (7D) +1.20% Promjena cijene (7D) +1.20%

JUST KIRA (KIRAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KIRAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIRAI je $ 0.01981453, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIRAI se promijenio za +2.17% u posljednjih sat vremena, +4.04% u posljednjih 24 sata i +1.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JUST KIRA (KIRAI)

Tržišna kapitalizacija $ 104.24K$ 104.24K $ 104.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 104.24K$ 104.24K $ 104.24K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,988,177.866979 999,988,177.866979 999,988,177.866979

Trenutačna tržišna kapitalizacija JUST KIRA je $ 104.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIRAI je 999.99M, s ukupnom količinom od 999988177.866979. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 104.24K.