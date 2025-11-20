Just Juni by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena Just Juni by Virtuals (JUNI) danas je $ 0.00002212, s promjenom od 0.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JUNI u USD je $ 0.00002212 po JUNI.

Just Juni by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,089.66, s količinom u optjecaju od 772.49M JUNI. Tijekom posljednja 24 sata, JUNI trgovao je između $ 0.00002177 (niska) i $ 0.000023 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00006908, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001195.

U kratkoročnim performansama, JUNI se kretao -- u posljednjem satu i -18.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Just Juni by Virtuals (JUNI)

Tržišna kapitalizacija $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K Količina u optjecaju 772.49M 772.49M 772.49M Ukupna količina 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

