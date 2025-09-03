Više o CUZ

Grafikon aktualnih cijena Just Cuz (CUZ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:02:30 (UTC+8)

Just Cuz (CUZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00008227
$ 0.00008227$ 0.00008227
24-satna najniža cijena
$ 0.0000851
$ 0.0000851$ 0.0000851
24-satna najviša cijena

$ 0.00008227
$ 0.00008227$ 0.00008227

$ 0.0000851
$ 0.0000851$ 0.0000851

$ 0.00293392
$ 0.00293392$ 0.00293392

$ 0.00007082
$ 0.00007082$ 0.00007082

-1.11%

-0.93%

+10.16%

+10.16%

Just Cuz (CUZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.00008383. Tijekom protekla 24 sata, CUZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00008227 i najviše cijene $ 0.0000851, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUZ je $ 0.00293392, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007082.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUZ se promijenio za -1.11% u posljednjih sat vremena, -0.93% u posljednjih 24 sata i +10.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Just Cuz (CUZ)

$ 83.83K
$ 83.83K$ 83.83K

--
----

$ 83.83K
$ 83.83K$ 83.83K

999.97M
999.97M 999.97M

999,972,484.478265
999,972,484.478265 999,972,484.478265

Trenutačna tržišna kapitalizacija Just Cuz je $ 83.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUZ je 999.97M, s ukupnom količinom od 999972484.478265. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.83K.

Just Cuz (CUZ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Just Cuz u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Just Cuz u USD iznosila je $ +0.0000144851.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Just Cuz u USD iznosila je $ -0.0000061489.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Just Cuz u USD iznosila je $ -0.00002106450256607364.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.93%
30 dana$ +0.0000144851+17.28%
60 dana$ -0.0000061489-7.33%
90 dana$ -0.00002106450256607364-20.08%

Što je Just Cuz (CUZ)

Just Cuz ($CUZ) is the memecoin born from a viral movement, fueled by culture, and internet magic. Inspired by Just Cuz, the wholesome book by Barb, and Marv’s legendary philosophy—“Don’t overthink it. Just roll with it.” What started as a heartwarming story turned into an unstoppable mantra, embraced by millions online. With 250K+ followers, 6M+ likes, and a viral TikTok hitting 25M+ views in days, the phrase “Just Cuz” has become a universal response to life’s randomness.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Just Cuz (CUZ)

Službena web-stranica

Just Cuz Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Just Cuz (CUZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Just Cuz (CUZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Just Cuz.

Provjerite Just Cuz predviđanje cijene sada!

CUZ u lokalnim valutama

Just Cuz (CUZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Just Cuz (CUZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CUZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Just Cuz (CUZ)

Koliko Just Cuz (CUZ) vrijedi danas?
Cijena CUZ uživo u USD je 0.00008383 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CUZ u USD?
Trenutačna cijena CUZ u USD je $ 0.00008383. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Just Cuz?
Tržišna kapitalizacija za CUZ je $ 83.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CUZ?
Količina u optjecaju za CUZ je 999.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CUZ?
CUZ je postigao ATH cijenu od 0.00293392 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CUZ?
CUZ je vidio ATL cijenu od 0.00007082 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CUZ?
24-satni obujam trgovanja za CUZ je -- USD.
Hoće li CUZ još narasti ove godine?
CUZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CUZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

