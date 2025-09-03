Just Cuz (CUZ) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00008227
24-satna najviša cijena $ 0.0000851
Najviša cijena ikada $ 0.00293392
Najniža cijena $ 0.00007082
Promjena cijene (1H) -1.11%
Promjena cijene (1D) -0.93%
Promjena cijene (7D) +10.16%

Just Cuz (CUZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.00008383. Tijekom protekla 24 sata, CUZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00008227 i najviše cijene $ 0.0000851, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUZ je $ 0.00293392, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007082.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUZ se promijenio za -1.11% u posljednjih sat vremena, -0.93% u posljednjih 24 sata i +10.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Just Cuz (CUZ)

Tržišna kapitalizacija $ 83.83K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 83.83K
Količina u optjecaju 999.97M
Ukupna količina 999,972,484.478265

Trenutačna tržišna kapitalizacija Just Cuz je $ 83.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUZ je 999.97M, s ukupnom količinom od 999972484.478265. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.83K.