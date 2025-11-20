Just a pulse guy Cijena danas

Trenutačna cijena Just a pulse guy (PULSEGUY) danas je --, s promjenom od 7.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PULSEGUY u USD je -- po PULSEGUY.

Just a pulse guy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 133,410, s količinom u optjecaju od 941.28M PULSEGUY. Tijekom posljednja 24 sata, PULSEGUY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PULSEGUY se kretao -1.97% u posljednjem satu i -40.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Just a pulse guy (PULSEGUY)

Tržišna kapitalizacija $ 133.41K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 133.41K Količina u optjecaju 941.28M Ukupna količina 941,281,937.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Just a pulse guy je $ 133.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PULSEGUY je 941.28M, s ukupnom količinom od 941281937.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.41K.