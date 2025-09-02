Just a LOTTO ($LOTTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00502766$ 0.00502766 $ 0.00502766 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) +1.75% Promjena cijene (7D) +10.79% Promjena cijene (7D) +10.79%

Just a LOTTO ($LOTTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $LOTTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $LOTTO je $ 0.00502766, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $LOTTO se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, +1.75% u posljednjih 24 sata i +10.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Just a LOTTO ($LOTTO)

Tržišna kapitalizacija $ 543.30K$ 543.30K $ 543.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 543.30K$ 543.30K $ 543.30K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,976,668.733362 999,976,668.733362 999,976,668.733362

Trenutačna tržišna kapitalizacija Just a LOTTO je $ 543.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $LOTTO je 999.98M, s ukupnom količinom od 999976668.733362. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 543.30K.