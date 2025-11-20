just a little guy Cijena danas

Trenutačna cijena just a little guy (LITTLEGUY) danas je --, s promjenom od 14.88% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LITTLEGUY u USD je -- po LITTLEGUY.

just a little guy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 60,568, s količinom u optjecaju od 999.87M LITTLEGUY. Tijekom posljednja 24 sata, LITTLEGUY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0091738, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, LITTLEGUY se kretao -0.62% u posljednjem satu i -14.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu just a little guy (LITTLEGUY)

Tržišna kapitalizacija $ 60.57K$ 60.57K $ 60.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.57K$ 60.57K $ 60.57K Količina u optjecaju 999.87M 999.87M 999.87M Ukupna količina 999,874,008.130385 999,874,008.130385 999,874,008.130385

Trenutačna tržišna kapitalizacija just a little guy je $ 60.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LITTLEGUY je 999.87M, s ukupnom količinom od 999874008.130385. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.57K.